"¿Es verdad que si pierdes la guagua no llegas hasta mañana?": Alfonso Arús alucina con las cosas que no sabía de Canarias

Hay cinco cosas indispensables que tienes que saber antes de irte a vivir a las islas Canarias. Eso es lo que asegura el tiktoker @jesusrivasjrg en este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s. La primera de ellas es que sepas que tienes que desterrar de tu vocabulario la palabra 'patata'.

"Segundo, esto me dejó loco. Un par en Canarias no es lo mismo que en la península. Para mí, un par son dos. Para la mayoría de los canarios, un par puede ser dos, cuatro, seis, ocho o 29", afirma el creador de contenidos. La tercera es que "te vas a enamorar todos los días" o, al menos, a él sí que le pasa. "Si mi próxima novia no es canaria yo he hecho algo mal en otra vida", comenta.

La número cuatro es quizá la que más impacta a Alfonso Arús: "Como pierdas la guagua no llegas a tu casa hasta la mañana del día siguiente". El quinto punto y el preferido de Jesús Rivas es que siempre se está moreno aunque no se pise la playa.

En el plató del programa de laSexta, el presentador pide la colaboración de los espectadores canarios: "¿Es verdad lo que cuentan de la guagua?".