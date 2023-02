Según un estudio publicado en El Español, 9 de cada 10 mujeres españolas no saben cuál es su talla de sujetador, un problema al que se ha propuesto darle solución Patricia Benítez. La colaboradora de Aruser@s es toda una experta en asuntos de ropa interior femenina, ya que sus padres tenían una mercería cuando ella era pequeña, con lo que sabe perfectamente qué es lo que hay que hacer para averiguar la talla correctamente.

"Tienes que medirte el contorno (debajo del pecho). Esto sería una 90, una 85, una 100... Y luego está otra cosa, que es la copa (que puede ser A, B, C, D...). Este es el tamaño o el grosor del pecho en sí. Por ejemplo: si tienes mucho pecho y poca espalda, puedes llevar una 90 D", explica la tertuliana.

Angie Cárdenas, por su parte, ofrece un consejo adicional que ella misma pone en práctica. "No todas las tallas son las mismas según la marcas. Yo cuando voy a un sitio que no he entrado nunca antes les digo que no sé mi talla y hago que me midan, porque de lo contrario, sé que voy a salir mal", relata. "La tira del sujetador de la parte de atrás tiene que quedarte a la misma altura del pecho y no dejarte marcas", añade.

Los aruser@s hablan además de los mitos falsos de los sujetadores en el vídeo principal de esta noticia.