El truco de un hombre para colocarse los cascos y que su mujer no sospeche que ha estado jugando a la PlayStation

"¿Eso es para que no se note que has jugado? ¡Qué pájaro!", le dice el hijo a su padre, mientras graba cómo tienes los cascos puestos en la frente para que no se quede la marca en el pelo.

Tener una muy buena coartada, creíble, es fundamental si quieres que no te pillen y poder seguir disfrutando de tus hobbies. Hans Arús presenta en el plató de Aruser@s el gracioso método de este hombre para que su mujer no sospeche que ha estado jugando a la PlayStation. El momento lo graba su hijo, que no puede evitar reírse al ver que su padre tiene colocados los cascos en la frente para que no le quede la marca sobre la cabeza.

Y es que, si pasamos mucho tiempo con los cascos puestos, se nos suele quedar la marca. "Eso es para que no se note que has jugado, ¿no? ¡Qué pájaro!", le dice el joven a su padre. "El pelo dictamina bastante el tiempo que has pasado jugando", opina Hans Arús, que asegura que "el pelo aplastado" dura más que "una marca en la frente".