La niña que protagoniza este vídeo viral emitido en Aruser@s representa a un amplio porcentaje de los bebés del mundo que, como ella, se niega a hacerse las fotos del pasaporte o DNI y quedarse quieta ante el fotógrafo y su cámara.

Pero este padre nos enseña cuál es la solución más efectiva para acabar con este problema y conseguir que no se mueva durante unos segundos. El hombre, desesperado, se sienta con ella en la silla cogiéndola en brazos y para que no se le vea se pone una sábana blanca encima.

Como podemos comprobar, el resultado final de este truco es bastante satisfactorio, aunque se puede intuir que tras la pequeña hay una cortina o una tela. "He de decir que esto es totalmente cierto y yo lo he visto. La señora, una vez, cuando a mí me costaba hacer una foto, ya me estaba trayendo la mantita", asegura Tatiana Arús.