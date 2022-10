No sabemos si pasará a la historia por sus importantes propuestas, pero lo que si es cierto es que en nuestra memoria ya están grabadas a fuego estas lamentables imágenes. Un político italiano participa en directo a través de una videollamada en una entrevista para la televisión nacional cuando su cámara se cae y toda la audiencia descubre que no lleva pantalones.

Un espectáculo dantesco que podemos presenciar en este vídeo de Aruser@s y que ha dejado atónitos a los colaboradores del programa, que destacan el hecho de que al menos llevaba puestas otras prendas importantes que no dejan ver sus partes más íntimas.

"Pero es que no lo entenderé nunca. Ya no es que no te pongas pantalones. Ya es la posición, que está medio recostado, no se sienta ni en una silla con una mesa", dice escandalizada Tatiana Arús.