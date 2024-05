Hans Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia el viral de una joven tiktoker en el que explica que llevó pañales al concierto de Taylor Swift. "Voy a ponerme pañales", destaca la joven, que afirma que sabe que es una locura, pero "teniendo en cuenta que son tres horas y medio de concierto, más el telonero, más la cola para entrar", no sabe cuándo va a poder mear. "Porque yo no me pienso perder ninguna canción de esta mujer para ir al baño", insiste la tiktoker.

Tras ir al concierto, la joven volvió a subir otro vídeo a Tik Tok explicando cómo fue su experiencia con el pañal. "Llevar el pañal puesto me dio la tranquilidad de saber que en cualquier momento podía mear", explica la tiktoker, que afirma que hubo un momento que lo intentó, pero no pudo.

"Me entraron las ganas y lo intenté, pero no hubo manera porque entre que tenía las piernas cansadas, me dolía la lumbar y mil cosas, me intentaba concentrar pero entre que estaba escuchando la música y todo no hubo manera", detalla la joven.