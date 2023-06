Óscar Casas ha desfilado por la Gran Vía, en Madrid, para promocionar una marca junto a otros modelos. Además, el actor ha explicado a la prensa cómo ha sido la experiencia de ser dirigido por su propio hermano. Y es que óscar Casas protagoniza la primera película de Mario Casascomo director que se estrenará en agosto.

Preguntado por su buen momento personal, el actor se ruboriza: "No sé de qué estáis hablando". "Me preguntáis si soy vergonzoso y me hacéis estas preguntas", afirma Óscar Casas, que destaca que está muy bien con su novia, Candela González, de la que destaca que es muy buena actriz y persona.