El tenso momento en el que Ramón García monta en cólera en directo con realización y se arranca el pinganillo

"A un tipo que lleva toda la vida en la tele, cuidado con lo que vas a decirle", comenta Andrés Guerra en Aruser@s tras ver este tenso vídeo del programa 'En Compañía' de Castilla-La Mancha TV protagonizado por Ramón García.

El popular y carismático presentador muestra en pleno directo su enfado con el equipo de realización. "No me metáis más prisa, por favor. Estoy intentando hacerlo y encajar todo en el mínimo tiempo posible. No hace falta que nadie me diga más nada", dice mientras se arranca el pinganillo de la oreja y lo tira a la mesa.

"Yo sería incapaz de trabajar con alguien que me estuviera indicando lo que tengo que hacer", reconoce Alfonso Arús empatizando con su colega.

El presentador de laSexta reconoce que es posible acabar "hasta el gorro" cuando las órdenes se van "acumulando".