Un jugador de lucha grecorromana ha usado una técnica sucia en un combate, como se puede ver en el vídeo de Aruser@s Weekend que acompaña a esta noticia. Arthur Arús comentaba la escena: "Uno de los luchadores le mete el dedo en el culo al oponente durante varios segundos en pleno combate para desconcentrarlo, pero es que yo creo que no solo no lo consigue, sino que el tío está disfrutando". Poco después, el árbitro pone fin a la situación y no sabemos quién ganó el combate. Escenas como estas se dan a veces en este tipo de deporte, aunque son técnicas prohibidas por el reglamento.