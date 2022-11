Este pobre gato, que pasea tranquilamente por la casa, se lleva un susto tremendo cuando advierte que una figura flotante con forma de dinosaurio le persigue allá donde vaya. "Les tienen mucho miedo a los globos", asegura Alba Gutiérrez.

"El otro día fue el cumpleaños de mi marido, le compré globos y no los vi durante un día a los gatos. Se escondieron y hasta que no los peté no volvieron a salir", relata la colaboradora de Aruser@s, experta en los comportamientos de los felinos.

Tatiana Arús tiene la teoría de que la intención de su dueño no es asustarlo, sino que no se pierda. "Hay muchos supermercados que lo hacen para que tengas localizados a los niños", comenta Angie Cárdenas, sumándose a esta hipótesis.