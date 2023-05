"Mi nombre es Karl Jenkins y entiendo que he sido objeto de interés desde que aparecí en la coronación del rey Carlos III. Me sorprendió bastante que algunas personas pensasen que era Meghan Markle disfrazada", asegura el señor, compositor de profesión (que además es Sir), que ha sido protagonista involuntario de un divertido bulo o broma.

En este surrealista desmentido, que podemos ver en este vídeo de Aruser@s, el músico explica la razón de su apariencia física. "Llevo este bigote desde que tenía 18 años, estaba muy de moda entonces", cuenta. Los colaboradores del programa no pueden evitar reír a carcajadas con esta afirmación, pero él aún no ha finalizado su discurso.

"No hay nada siniestro ni sorprendente en absoluto", dice con rotundidad. "Es que me encanta", ríe Tatiana Arús. "Que salga él a decir 'No soy Meghan Markle' es marciano", opina Alfonso Arús, alucinando con las explicaciones del señor.