Un hombre ha sido denunciado por la Guardia Civil tras correr con su perro entre las localidades de Baños de Ebro, en Álava y San Vicente de la Sonsierra, en La Rioja.

El individuo hacía 'footing' con su mascota a 27 kilómetros de casa, lo que le ha costado una denuncia por incumplir las medidas de confinamiento contra el coronavirus.

Cuando la patrulla sorprende al hombre, no se lo toma de la mejor manera como se puede ver en las imágenes. "A mí me vas a decir que no puedo pasear con mi perro", contesta a los agentes.

No es la primera vez que en Aruser@s vemos cómo un 'runner' se salta el confinamiento. Este hombre hacía footing todas las mañanas en Barcelona y sus vecinos se tomaron la justicia por su mano.

En el programa también hemos comentado otro caso de una persona que burla el confinamiento. Un hombre en Huelva incumple las normas para hacer trompos con su coche.