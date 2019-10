Aruser@s muestra el vídeo de un hombre insultando a un agente de Tráfico de la Guardia Civil después de que le parara por ir hablando por el móvil. Tras multarle por esta infracción y por transportar bloques de madera sin seguridad alguna, el señor decide grabar el momento con su dispositivo móvil. Poco después era detenido.

Los hechos ocurrían en un polígono industria de Madrid. La Guardia Civil da el alto a un conductor que iba hablando por su teléfono móvil. Al detener el vehículo, el agente ve que en el asiento del copiloto lleva paneles de madera sin sujeción. Dos infracciones por las que multa al vecino de Argande del Rey.

Sin embargo, el hombre no acepta las sanciones y decide grabar el momento mientras insulta al agente. "Aquí el colega, que decía que nada más que me iba a multar por el móvil y finalmente me ha multado también por llevar esto. Aquí el panceta de los cojones. Menuda infancia chunga que ha tenido", dice a la vez que enfoca los bloques de madera.

"Eres malo, eres mala persona. Eres retorcido, además de gordo y asqueroso. Ponte a dieta", continúa mientras el agente toma nota. Finalmente, tras insultar al agente, grabarlo en vídeo y difundirlo en redes sociales, el hombre fue detenido en la comisaría de Arganda del Rey.

