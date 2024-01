En Aruser@s somos muy fans de 'Soy una pringada' y eso es algo que puede verse en la sección de 'Zascas', en la que suele ser una de las protagonistas. En esta ocasión, el programa se hace eco de las declaraciones de esta youtuber acerca de ser tía y su reflexión sobre los sobrinos.

"No me alegro cuando nace un sobrino porque eso es un circo", explica. "Me alegraré cuando dentro de quince años vea si me cae bien o mal (...) ¿Por qué te vas a alegrar, si ni siquiera es tuyo?", se pregunta la creadora de contenidos.

Su teoría acerca de lo que significa tener un sobrino y define tu papel a partir del momento de su nacimiento. "Es una persona a la que le vas a regalar una Bratz una vez cada siete meses, por su cumple y por Navidad".