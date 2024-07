Durante la temporada pasada de Aruser@s, Alfonso Arús reprodujo un vídeo de Soy una pringada en el que criticaba a los podcast. "No os parece que últimamente los podcast son una mierda en general, menos el mío, los de mis amigos", declaraba Esty Quesada, que añadía que "últimamente son como todo lo mismo",

"Me parecen temas supermediocres, supervanidos, que ha hablado todo el mundo", expresaba la creadora de contenido, que aclaraba: "Hablo de podcasts que no son masculinos porque yo podcast de tíos no escucho". En el plató, todos los tertulianos se rieron con el vídeo de 'Soy una pringada'.

"Tiene razón, sí que son temas recurrentes en ciertos podcasts", opinaba Òscar Broc, que añadía que son temas que se han quedado antiguos aunque parezcan nuevos. Por otro lado, María Moya expresaba que esto es lo positivo de los podcast. "Tú puedes elegir escucharlo o no y tienes muchísima variedad", apuntaba.

