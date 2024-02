Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s un vídeo viral de 'Soy una pringada' en donde reflexiona sobre que "el estigma del COVID todavía sigue vigente". "He ido a una tienda de libros y tenía una vieja delante", cuenta la youtuber, que afirma que, al toser, la señora le ha mirado muy mal.

"Pero, chica, que solo tengo mocos, que no te voy a contagiar el COVID, guapa", afirma rotunda 'Soy una pringada'. María Moya da la razón a la joven desde el plató de Aruser@s: "Es verdad que hay gente muy obsesionada". "Me puse un día una mascarilla en el Metro para protegerme y la gente me miraba como si tuviera la siguiente pandemia mundial", afirma la colaboradora.