"Amigos, la censura existe", comienza diciendo sor Lucía Caram. La monja explica que TikTok ha censurado sus vídeos donde hablaba de "la realidad" del Barça, "martirizado injustamente", según ella. En dichas publicaciones criticó duramente a los árbitros llamándoles "sordos, ciegos y tontos". "Lo que tenía publicado, va para Instagram", anuncia la religiosa.

"Igual quienes dirigen esas redes son más merengues que culés", apunta María Moya tras ver el vídeo. "¿Florentino está al tanto de sor Lucía Caram y ha hecho una llamada a TikTok?", pregunta David Broc. Alfonso Arús le responde no cree que Florentino Pérez esté por la labor de atender las reivindicaciones de sor Lucía.

Òscar Broc no sabía que dicha red social censuraba contenido de fútbol. María le contesta que solo pasa si dices algunas palabras inadecuadas, pero piensa que en este caso, no ha pasado eso. David piensa que igual no se lo han censurado y lo ha subido ella mal. "Yo creo que ella gana peso como persona censurada", expone el presentador.