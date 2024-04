Quedan poco menos de dos semanas para que se inicie en la capital el Mutua Madrid Open y los actos de promoción siguen su curso. Feliciano López ha atendido a los medios tras la inauguración de una pista de tenis en la Plaza Mayor. Los periodistas siendo un acto con pelotas de por medio, no pudieron evitar preguntarle por la ausencia de Martínez-Almeida.

"¿Le ha echado de menos?" le preguntan. El director del torneo responde que "al revés". "Ha sido positivo porque no ha salido ninguna pelota de la pista hoy. No hemos puesto en peligro a ningún ciudadano", explica el ex tenista. "Si llega a aparecer alguna pelota, igual hubiésemos tenido problemas", comenta Alfonso Arús tras ver el vídeo.

"La fama la tiene ganadísima", apunta Òscar Broc. Por su parte, Rocío Cano habla de que es verdad su problema con las pelotas, pero siempre su popularidad ha ido a mejor cada vez que se ha producido una imagen de estas.