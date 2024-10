Alfonso Arús quiere saber qué opina El Sevilla sobre un artículo que dice las dos palabras que tienes que decirsi quieres acceder a los secretos de una persona. El colaborador cuenta al presentador que esas dos palabras son "te entiendo". El líder de los Mojinos Escocíos expone que si una persona te dice que no hay nadie más tonto que él y le dices te entiendo, te cuenta que es muy tonto porque le han cogido robando zapatos.

"Es bueno saber cuáles son las dos palabras mágicas para que te cuenten algo que no te iban a decir para no pronunciarlas", opina El Sevilla, que piensa que es bueno reivindicar que cuando saludas a alguien por la calle es para que te responda bien y seguir con tu camino, no que te cuente algo que no quieres saber.

"Cuidado no digáis 'te entiendo' y cuando te pregunten que tal digas 'bien'", advierte el cantante, que recalca: "Que no se pronuncie porque sin decirlo ya te cuentan cosas que uno no quiere"