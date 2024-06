La señora que pone voz a Alexa habla con Alexa y la asistente virtual no la reconoce. "Alexa, pon mi 'playlist' favorita", pide la mujer al dispositivo, que le responde "me resulta familiar. ¿Quién eres?". Ella le contesta que es Alexa. "No, yo soy Alexa", dice la asistente virtual.

"Alfonso, ¿no has notado mucha tensión entre Alexa y Alexa?", pregunta Òscar Broc, a lo que el presentador le responde que sí. "No son amigas", interpreta Òscar, indicándole el conductor del programa que son competidoras. "Ha usurpado su identidad y el aparato electrónico hace ver que no le reconoce", declara Angie Cárdenas.