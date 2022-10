Hemos visto cómo a veces en los restaurantes aparecen pequeños roedores o insectos, pero en esta ocasión Alfonso Arús pedía la atención de todos: "Quiero que veáis esta imagen, esta cacho rata que va a aparecer encima del plato del hombre". Como se puede ver en el vídeo que acompaña a esta noticia, el animal es impresionante. Los colaboradores, después de expresar de manera muy explícita su asco, han empezado a hacer bromas: "¿seguro que no era el segundo plato?"; "no es el primero que se come porque mira cómo está". Es difícil imaginar de dónde ha podido caer esa enorme rata, que iba directa al plato del hombre, sentado tranquilamente junto a su familia. El susto ha tenido que ser considerable.