La cantante Encarna Navarro, conocida por ser concursante de una de las ediciones de Operación Triunfo, ha afirmado que ha tenido una relación durante años con Bertín Osborne cuando este todavía estaba casado con Fabiola Martínez. Chabeli Navarro, otra expareja del cantante, asegura que ella era conocedora de esta relación aunque el propio Bertín Osborne la haya negado. El tiempo que llevaron ya lo sabía, pero a mí no me sorprende porque ya me había enterado", afirma la joven, que destaca que "cada vez que se le pilla en algo" a Bertín Osborne lo niega.

Por su parte, al exmujer del cantante, Fabiola Martínez, afirma que ya no le afectan este tipo de noticias sobre infidelidades del cantante: "Yo no entro en el juego, no es mi vida". Preguntada sobre si podrían salir más chicas, Fabiola Martínez, afirma que no lo sabe. Sobre cómo está su corazón, afirma que tiene "el foco en otro lado": "Ahora no me lo puedo permitir, ni tengo tiempo ni cabeza". "No te digo que no me lo pase bien, salga y entre, pero yo voy a mi bola", afirma rotunda. Una reflexión que aplauden desde el plató de Aruser@s.