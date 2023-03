"Yo pensaba que tú eras de una manera y luego me sorprendiste", reconoce Rosalía ante su pareja, Rauw Alejandro, en la entrevista conjunta que han concedido a Ibai Llanos. La pareja, además de hablar del nuevo EP que estrenarán dentro de muy poco y de cómo ha sido la experiencia de trabajar juntos, se sincera sobre otros asuntos.

La cantante catalana reconoce que "tenía la fe perdida en la masculinidad" cuando él se cruzó en su camino. "Fue conocerte y me cambió un poco la situación". "Los hombres que he tenido a mi alrededor durante mi vida yo sentía que eran muy 'emotionally unavailable' (no disponibles emocionalmente)", explica la artista.

Después de estas bonitas palabras, Rosalía bromea. "¡Madre mía, qué profunda me he puesto!". Mientras, Rauw Alejandro brinda por las bonitas palabras que le dedica su novia. Un emotivo momento que culmina con un beso.