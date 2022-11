Las niñas que protagonizan este vídeo viral sufrían una transfusión entre gemelos, que es un desequilibrio del flujo sanguíneo que hace que un bebé se convierta en donante y el otro en receptor de todos los nutrientes. Antes incluso de nacer, una de ellas dio señales a los médicos desde el vientre de su madre de que el parto tenía que ser adelantado, o al menos esto es lo que creen los doctores.

"Gracias a los avisos que dio, ahora, tres años después, las dos crecen sanas", informa Alfonso Arús. "O sea, que ya han nacido una salvando a la otra. Es que dicen que tienen una conexión entre ellos que no se pierde nunca", comenta Angie Cárdenas.

Esta singular vinculación entre gemelas también está presente entre Rocío Cano y su hermana. La periodista de Aruser@s relata que "la sintió una vez", aunque no sabe si "fue sugestión". "Fue una retirada de un lunar que tenía en la espalda mi hermana y yo me sentía incómoda. Yo le pregunté que a qué hora fue. Y a esa hora, yo no me podía sentar", asegura.