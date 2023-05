Tatiana Arús muestra en el plató de Aruser@s el vídeo viral en el que Fran Perea y Víctor Elías desvelan que Roberto Leal se ha lanzado con ellos al mundo de la música. "Hay un chaval aquí", informa Fran Perea a través de una videollamada al cantante Roi Méndez. Justo en ese momento aparece el presentador por detrás del actor: "Roi, qué pasa, tío".

Roi Méndez no da crédito como se puede ver por su divertido gesto. "Me han dicho Fran y Víctor que vas a estar colaborando con ellos, a ver si me dejas estar también", pregunta Roberto Leal a Roi Méndez. Además, en el vídeo se puede escuchar el tema 'Mi corazón' y las imágenes del presentador junto a Víctor Elías grabando la canción.