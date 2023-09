Con 3 millones y medio de visualizaciones en TikTok (hasta la fecha), este vídeo se ha convertido en un auténtico fenómeno viral. En él, @bransybasualdos muestra los regalos que ha hecho a los invitados al baby shower de su hijo: nada más y nada menos que un preservativo.

El obsequio va acompañado de una elocuente frase: "Te queremos lo suficiente como para desearte que no seas el próximo". Hans Arús no duda en llevar esta divertida anécdota a Aruser@s y Alfonso Arús no puede hacer más que aplaudir la originalidad de los padres. "Son cachondos y es brillante".

"Si lo eres (el siguiente en tener un hijo), aquí estaremos para acompañarte", remata esta invitación. Y ojo, porque el bebé en cuestión es nombrado como 'Baby 2'.