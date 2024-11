"¿Es normal que tú me invites a comer a tu casa y acabe yo pagando lo que has cocinado o lo que has pagado para que yo coma?", pregunta la tiktoker española '@nellyzng' a sus seguidores, que presenta la situación que ha vivido con sus amigas.

"Os cuento, somos tres amigas: la española que soy yo, la portuguesa y una de Letonia", comienza diciendo la tiktoker. La compañera de Letonia fue la que las invitó a comer a las dos: "En general, en España, cuando te invitan a comer a una casa cocinamos nosotros, pero ella decidió pedir pizzas".

Tras comer las pizzas, cada una se fue a marchar a su casa cuando, de pronto, la chica de Letonia les dijo cuánto había sido el coste de la cena. "Nos vamos a ir y dice 'tenéis que poner cada una equis dinero'. La portuguesa y yo nos quedamos en plan...", cuenta asombrada '@nellyzng'.

La creadora de contenido confiesa que "no lo ve normal". "Porque si tú me invitas a comer a casa, ¿por qué tengo que pagar mi comida?", pregunta a sus seguidores. "No entiendo. Puedo entender que hay diferentes culturas y lo que tú quieras, pero no es normal".

Para Alfonso Arús la trampa está en el "uso del verbo invitar". "Te invito a casa, pero no a comer", bromea Angie Cárdenas. El viral ha abierto debate en el plató de Aruser@s, puedes ver lo que opinan el resto de los colaboradores en el vídeo que acompaña esta noticia.