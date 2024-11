En días de tormenta mucha gente es reacia a realizar pedidos a domicilio por el peligro que puede suponer para los trabajadores, un debate que es muy habitual en redes y que Hans Arús ha vuelto a mostrar, a través de un vídeo de un tiktoker, en el plató de Aruser@s.

El creador de contenido Álex Solla, '@alex_solla', reparte comida a domicilio, y ha lanzado un mensaje a toda la gente que en días de lluvia piensa que es mejor no hacer pedidos porque pueden poner en peligro a los repartidores. "La gente está muy equivocada respecto a esto", deja claro Álex desde el comienzo.

"Os creéis que realmente no nos viene bien y la realidad es que nosotros estamos deseando que todo el mundo pida. Si veis que el día está muy peligroso, vamos a ser nosotros los que cancelemos y decidamos si hacer o no el pedido, al ser autónomos tenemos esa capacidad", declara el repartidor.

"Si vosotros no pedís nosotros ese día no vamos a trabajar" dice Solla, mientras cuenta que hay días en los que no está claro si habrá tormenta o se va a calmar el temporal y que, si en días así "no hay ningún tipo de pedido, no estamos trabajando y es un día que perdemos dinero". "Y es un día en el que podría estar ganando mucho dinero, ya que los días de lluvia es cuando más se gana", puntualiza el joven.

Tatiana Arús ha recordado las críticas que recibió Luis Zamalloa, marido de Marta Pombo, por haber pedido comida a domicilio en plena tormenta. El odontólogo subió un 'story' en el que se veía recogiendo un pedido y dando diez euros de propina a un repartidor. En redes se desató la polémica, culpando a Zamalloa de poner en riesgo la vida del trabajador, entre otras cosas. Puedes ver el debate que se ha generado en el plató de Aruser@s en el vídeo sobre estas líneas.