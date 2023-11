Hoy es la gran gala de entrega de las estrellas Michelin , que, como cada año, premia a los mejores restaurantes del mundo, siendo un sello de garantía de calidad y buen hacer. Pero, a pesar de haberse convertido en la mejor guía gastronómica internacional, a la marca le ocurre algo muy curioso, tal y como señala Berto Romero en Nadie Sabe Nada.

"¿A Michelin no le jode un poco que habiendo apostado tan fuerte para la gastronomía su nombre también sirva para cuando te has pasado de comer? ¿Ellos no tienen reuniones en las que dicen 'esto habría que cambiarlo un poco'?".

Los aruser@s no pueden estar más de acuerdo con el humorista. Alfonso Arús recalca que el "hecho de que el michelín salga por un exceso de comida, no habla muy bien del nombre que han escogido". "Me han salido tres michelines", bromea Angie Cárdenas.