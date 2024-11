El príncipe Guillermo ha acudido a la tercera edición de los premios Earthshot en Sudáfrica, donde ha hablado sobre Kate Middleton. El hijo de Carlos III ha asegurado que la princesa de Gales se encuentra realmente bien y que ha estado increíble todo este año. Incluso, algunos medios apuntan a que ya estaría retomando su actividad deportiva.

Por otro lado, Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@ el look elegido por el príncipe Guillermo: "Las zapatillas son biodegradables, la americana está hecha con un sistema sostenible y la camisa es española". "Me sabe mal porque debería defenderle, pero hay cosas que son muy difíciles", confiesa Patricia Benítez en el vídeo, donde Angie Cárdenas bromea: "Me da la sensación de que estamos en la puerta del baño de la discoteca y estamos despellejando al que pasa". Por otro lado, a los Premios acudieron otros rostros conocidos como Heidi Klum.