La reacción de Alfonso Arús al truco para saber a quién le atraes más: "A mí solo me han recolocado la corbata hombres"

"Si tú quieres saber de un grupo de mujeres a qué mujer le atraes más, ponte una mota de polvo en la chaqueta y entra con la corbata torcida", recomienda una antropóloga en un vídeo viral perteneciente al pódcast 'Roca Project' del que se hacen eco en Aruser@s. Al parecer, "la mujer que se te acerque y te coloque la corbata y te quite lo que tienes en el hombro, se siente atraída por ti".

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús no está del todo convencido de que esté plan funcione. "A mí solo me han recolocado la corbata hombres", reconoce. "Quizá se sienten atraídos", le indica Marc Redondo. Tatiana Arús asegura que ella solo lo hace por puro "TOC", puesto que no soporta "ver cosas torcidas".

"Probadlo, pero no os lancéis tampoco. A ver si este fin de semana os van a sacar aquí un poco de caspa y vais a hacer 'mmmmmmmmmmm'", 'muje' el presentador.