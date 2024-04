Llega un momento de pausa al programa 'En compañía' de Castilla La Mancha Media y un dj pone música para amenizar el rato. Eugenio, un señor del público, ni corto ni perezoso y se pone a bailar con su suéter en la mano. "Mucho mejor con el jersey", opina Ramón García cuando es señor deja de bailar, pero no se queda ahí. "Otra cosa no hará usted Eugenio, pero bailar tampoco", le comenta el presentador dando a entender que a eso no se le puede llamar bailar.

El conductor del programa manchego vuelve a protagonizar uno de esos momentos que tanto gustan en Aruser@s cuando corta a personas del público con humor. "Pobre que el señor se había venido arriba", dice María Moya en el plató tras ver el vídeo.

Òscar Broc declara que la música invitaba a bailar y que ha visto buenos movimientos en el hombre. "Lo que pasa es que iba descompensado, si bailaba con el jersey lo hacía de una manera y sin el jersey lo hacía de otra", explica Sebas Maspons.