Rafael Amargose ha convertido en uno de los pocos españoles que tiene una estrella en el Paseo de las Estrellas de Las Vegas, donde se encuentran los famosos más reconocidos del mundo del entrenamiento. "Los actores tienen su estrella en Hollywood y la gente del mundo de la música las tienen en Las Vegas", explica Rafael Amargo, que destaca que, de esta forma, es "el primer artista flamenco y el cuarto español".

"Está Julio Iglesias, Mocedades, Camilo Sesto y yo el cuarto", destaca Rafael Amargo, que desvela cómo conoció la noticia: "Fue a 48 horas de darme la absolución el juez". "Me creía que era de broma porque después de cuatro años que no recibía una llamada de nadie, que en la televisión no me querían ni gratis", explica el artista flamenco, que afirma que tuvieron que esperar a la "resolución del juez" para poder sacarle.

Alfonso Arús da la enhorabuena al artista desde el plató de Aruser@s: "Hay que felicitar a Amargo por esa estrella".