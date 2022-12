Rafael Nadal fue uno de los grandes protagonistas de la V edición de los premios 'Hombre del año' otorgados por la revista 'Esquire'. El tenista, que subió al escenario para agradecer la concesión de esta distinción, aseguró ser "una persona muy tímida". "No soy un gran fan de tantos elogios", aseguró entre risas. "Cuando oigo tantas cosas, me hacéis sudar", bromeó.

Otro de los premiados de la noche fue Miguel Ángel Silvestre, que se mostraba feliz de haber recibido este galardón, y más aún de manos del deportista. "Me dan un premio Esquire y me lo dan junto a Rafael Nadal. De verdad, no se puede pedir más", dijo emocionado para después asegurar que el tenista es una de sus mayores inspiraciones. "Hasta en su peor partido me ha hecho aprender", aseguró.

Carlo Constanzia, por su parte, aseguró ante la prensa que él se elegiría a sí mismo como 'Hombre del año'. "Por todo lo que estoy viviendo, por todo lo que estoy pasando, creo que soy un muy buen 'Hombre del año'", aseveró.