Shakira ha sido portada de Vogue Latinoamérica y la revista le ha propuesto repasar algunos de sus looks del pasado.

En una de las fotos aparece con el pelo corto y teñido de platino, algo que horroriza a la cantante.

"¡Qué mal! Esto es consejo de mi suegra, me dijo 'ay por qué no te cortas el pelo'. El peor error de mi vida. Suegra no te vuelvo a seguir consejos estéticos", ha dicho.