La ruptura de Christian Gálvez y Almudena Cid conmocionó a sus seguidores y sorprendió a la prensa del corazón. Tras quince años de romance y once de matrimonio, al presentador y a la gimnasta se les rompió el amor.

Sin embargo, todavía no se sabe si fue de tanto usarlo. Tampoco se conocen los motivos exactos por los que el otrora conductor de Pasapalabra y la exdeportista olímpica interrumpieron su relación más allá del desgaste. Lo que sí es público es que Christian Gálvez y Almudena Cid han decidido tomar caminos muy diferentes a la hora de gestionar sus nuevas vidas.

Así se hizo pública la ruptura de Christian Gálvez y Almudena Cid

La revista '¡Hola!' fue la cabecera que dio la noticia del final de la relación de Christian Gálvez y Almudena Cid. A través de una exclusiva, la citada publicación revolucionó a los fans de la pareja, que no vieron venir este punto y final amoroso.

No es extraño, ya que en agosto de 2021 la pareja celebró sus 11 años de casados y Almudena Cid declaró públicamente su amor al comunicador a través de una publicación de Instagram.

Patricia Pardo, la nueva pareja de Christian Gálvez

A pesar de que se ambos negaron que su ruptura hubiese sido por terceras personas, Christian Gálvez no tardó en confirmar su relación con la periodista Patricia Pardo. Almudena Cid no reaccionó públicamente, a pesar de que Pardo y el presentador no dudaron en mostrar su amor en Instagram con una romántica dedicatoria.

Con la prensa del corazón pisándole los talones cada vez que salía del Teatro Infanta Isabel, en el que representaba la obra 'Una historia de amor', Almudena Cid evadía las preguntan que le disparaban los periodistas y respondía con humor en uno de los peores momentos de su vida. Sin embargo, una declaración pública de Gálvez provocó un cambio en la actitud de la gimnasta.

La loa de Christian Gálvez a Patricia Pardo

En mitad de su programa de radio, Christian Gálvez decidió dar rienda suelta a su prosa. Con el rosal como elemento metafórico y alusiones a Galicia como su tierra prometida, el comunicador declaró su amor a Patricia Pardo a través de las ondas. Lo que no sabía es que las flores que le dedicó a Pardo también tenían espinas.

A pesar de que Almudena Cid volvió a optar por el silencio, las redes sociales se llenaron de críticas hacia Christian Gálvez. Algunos usuarios de Twitter consideraron que no tuvo responsabilidad emocional ni pensó en el daño que esas palabras podían hacer a su expareja.

El siguiente impacto público de Christian Gálvez y Patricia Pardo como pareja fueron una serie de fotografías en las que paseaban de la mano por Madrid. Estas imágenes fueron la gota que colmó el vaso, haciendo que Almudena Cid se pronunciase de forma muy sutil.

Almudena Cid y sus likes en Twitter

Aunque Almudena Cid había mantenido un perfil bajo tras su separación, rompió su silencio tras las palabras del presentador en la radio a golpe de like en Twitter. La exgimnasta comenzó a dar 'me gusta' a varias publicaciones en la citada red social que, en su mayoría, eran críticas hacia Christian Gálvez.

Algunos medios se hicieron eco de este gesto de Cid que, sin embargo, optó por guardar silencio ante los periodistas en su primera aparición pública tras haber firmado el divorcio con Christian Gálvez.

La madre de Almudena Cid sí que habla de Christian Gálvez

En contraste con el silencio de su hija, Mina Tostado, madre de Almudena Cid, sí que se ha pronunciado varias veces después de lo sucedido. La progenitora de la gimnasta es una avezada tuitera que no duda en defender a su hija a capa y espada en la mencionada red social.

Tostado ha realizado varias críticas a Christian Gálvez, revelando públicamente que el presentador no se despidió de ellos después de separarse de su hija y que, antes de su separación, estaban intentando ser padres. También se mojó sobre el reparto de los bienes tras el divorcio, firmado a finales de marzo: "Por su voluntad, no le quería dar nada, a dormir en un banco en la rúe...".

¿Cómo evolucionará el conflicto de Christian Gálvez y Almudena Cid?

Después de todo lo sucedido, y con muchos misterios por resolver, es lógico preguntarse cómo evolucionará esta historia. Sin nuevos datos y con los protagonistas con el silencio por bandera, solo queda esperar a que una nueva información reanime esta trama del corazón.

Mientras tanto, Mina Tostado continúa lanzando dardos, incluso en verso, desde su cuenta de Twitter. La madre de Almudena Cid también hace guiños a los programas en los que se habla de su hija, como sucedió con Aruser@s, a quienes dedicó una fotografía de las ensaladillas que Christian Gálvez paladeó durante más de una década.