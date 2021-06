Julia Janeiro, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, ha respondido a una crítica que ha recibido en redes por sus fotos en bikini.

"Eres muy joven para desnudarte tanto en las redes por ganar seguidores. Respétate y si no luego no llores ante las críticas. Es un consejo como mujer", le escribían a la joven.

Ella ha respondido así: "Lo mejor de todo es que todos esos comentarios que recibo vienen de mujeres que por edad podrían perfectamente ser mi madre o incluso mi abuela. Hay que cambiar mucho el chip".

Otro momento destacado

Pablo Alborán ha sufrido un incidente que le ha hecho permanecer llorando durante dos horas. El cantante lo ha explicado en un vídeo. "He tenido un día muy bueno, he llegado a casa, me he cortado el pelo, me he quitado el maquillaje de la entrevista, me he equivocado y en vez de echarme crema hidratante en los ojos, me he echado pasta de dientes. Ahora no paro de llorar, llevo dos horas llorando", ha explicado Alborán.