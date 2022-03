Ana Milán ha recibido el premio Actriz en los Elle Awards. La actriz dedicó unos minutos a la prensa, luciendo radiante un bolso con todos los colores y el mensaje "Más amore, please".

Tatiana Arús explica que Milán no tiene tiempo ni ganas de ser una influencer al uso, "es más natural". Esto lo dice por las palabras que dijo el público la actriz: "Yo me imagino colocando una bandeja de aguacate, una taza de café humeante y haciendo la cama para poner la bandeja encima y me pego un tiro".

Los colaboradores de Aruser@s no pueden evitar reírse ante el desparpajo de Ana Milán en este vídeo.

