Carlos Baute ha realizado sus primeras declaraciones tras haber anunciado su reconciliación con su hijo José Daniel.

"Tenemos ya un tiempo con la relación, no voy a contar más pero estamos muy felices. Sí lo había reconocido pero no sabía si sí o si no, es que eran muchas cosas. Yo soy padre, ¿cómo no voy a reconocer a un niño?", ha dicho ante la prensa.

El cantante protagonizó varios enfrentamientos en el pasado con su hijo y no lo reconoció hasta 2012.