Rocío Flores ha vuelto a sembrar la polémica. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha vuelto a ser protagonista de la actualidad el corazón, pero esta vez no ha sido por sus conflictos familiares o sus colaboraciones en televisión.

Como puede verse en el vídeo que acompaña a estas líneas, Rocío Flores compartió unos stories en Instagram en los que aparece en un descapotable con unos amigos. Lo que ha generado revuelo es que en estas imágenes Rocío Flores comete varias infracciones de tráfico. "Se levanta, baila, no lleva el cinturón de seguridad y, no contenta con ello, se sienta encima de su chico porque no tiene asiento", ha explicado Tatiana Arús.

Además, la colaboradora de Aruser@s ha contado que los detractores de Rocío Flores ya han puesto en conocimiento de las autoridades estos comportamientos por lo que habrá que esperar para conocer si será sancionada.