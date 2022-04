Pilar Rubio acaparó ayer la atención de los medios de comunicación. La colaboradora de televisión presentó ayer su colección de bañadores, su proyecto empresarial ideal para el verano.

En su encuentro con los medios, Pilar Rubio habló de varios temas. Uno de ellos fue el aprendizaje de idiomas, ya que está aprendiendo francés desde que reside en París: "Tengo un lío en la cabeza entre el francés, el inglés y el español que no te imaginas".

No obstante, sus declaraciones más llamativas han sido sobre su maternidad. En el vídeo que acompaña a la noticia, Pilar Rubio cuenta cómo es su día a día con sus hijos: "Tengo una variedad que no me aburro". Además ha revelado si volvería a ser madre y ha explicado como es su día a día con su hijo pequeño: "Le llamamos el bebé jefazo".