La agresión de Will Smith a Chris Rock sigue dando que hablar. Ahora, Jada Pinkett Smith, que fue víctima de las bromas del presentador de la gala de los Oscar, ha manifestado su opinión.

La revista estadounidense 'US Weekly' ha publicado en exclusiva unas declaraciones de Jada Pinkett sobre lo sucedido a una persona de su entorno. Las palabras de la actriz indican que no estaría de acuerdo con que Will Smith hubiese abofeteado a Chris Rock después de que este se riese públicamente de su alopecia.

Las declaraciones privadas de Jada Pinkett sobre Will Smith

"Fue por el fervor del momento y fue Will Smith quién reaccionó de forma exagerada. El lo sabe, ella lo sabe", ha explicado una fuente cercana al entorno de la pareja al citado medio, que también ha confesado que ambos coinciden en que lo que hizo el actor sobrepaso ciertos límites.

No obstante, la persona consultada por la revista ha aclarado que Jada Pinkett no está enfadada con Will Smith por su agresión, aunque desea que no lo hubiera hecho.

Will Smith se estaría sometiendo a rehabilitación

Cabe remarcar que el actor habría ingresado recientemente en una clínica de rehabilitación para poder lidiar correctamente con las consecuencias de este suceso que ha tenido alcance mediático a nivel global.

De acuerdo con 'The Sun', cabecera que reveló esta información, la experiencia de Will Smith en el centro "será un retiro de alto nivel frecuentado por ricos y famosos y en él hará un gran examen de conciencia y trabajará para descubrir cómo puede seguir adelante"

La reacción inédita de Jada Pinkett tras la agresión en los Oscar

Otro de los vídeos que provocó que se siguiese hablando de el bofetón de Will Smith a Chris Roc fue un TikTok. En estas imágenes se muestra una reacción de Jada Pinkett que no se vio en la gala de los Oscar y suscitó debate en redes sociales.