Omar Montes ha visitado 'La Resistencia' y ha sorprendido al equipo del programa con un regalo muy original. El cantante ha llevado una muñeca que, asegura, robó de la casa de Isabel Pantoja la primera vez que fue a visitarla.

"Yo llegué a Cantora y me quedé de recuerdo lo primero que pillé. Lo único malo es que le falta un brazo", comenta mientras enseña el 'souvenir' que se llevó de Cantora.

Al escuchar estas declaraciones, el presentador se ha sorprendido y, con un tono irónico, le ha reprochado esta actitud. A lo que Omar Montes ha contestado: "No me juzgues. No conoces mis circunstancias".

