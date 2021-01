El cantante Omar Montes ha vuelto al centro de la polémica después de que se desalojara un centro comercial en el que se celebraba un evento en el que él y otros personajes públicos como Kiko Rivera o Fani Carbajo entregaban regalos a niños como Reyes Magos.

Todo sucedió en un centro comercial de Marbella, lugar donde se produjeron aglomeraciones de grandes cantidades de gente para ver este evento, vulnerando así las normas anticovid.

Montes ha asegurado que a ellos les aseguraron que cerrarían el centro comercial y que sólo iban a "haber como niños". "No lo cerraron y había mucha gente que estaba comprando", ha señalado en un vídeo.

"Yo no quiero echar la culpa a nadie, pero al perro mas flaco las pulgas más gordas. Siempre lo mismo, como que yo tengo la culpa, como que yo he hecho la fiesta, cuando yo simplemente he ido por la cara a dar regalos a los niños y a animarles un poco por la pandemia esta, para que estén felices y no se queden sin Reyes Magos", ha zanjado.