Omar Montes publica la bronca con la madre de su hijo después de que su familia le regalase unas zapatillas rosas en Navidad. La madre de su hijo no entiende el color: "¿Unas zapatillas rosas? ¿Te crees que el niño es maricón, o algo, y se pone eso?".

El cantante de Pan Bendito se indigna con el mensaje y decide compartir toda la conversación en redes sociales, donde le responde así: "Pero si es un regalo que le ha comprado el abuelo ayer y hace que no trabaja meses. No tiene ni para darse caprichos él y le compró al niño las zapatillas. ¿Cómo puedes ser así?". La madre de su hijo insistía en la conversación de Whatsapp: "Unas zapatillas rosas a un niño de 9 años, para que se rían de él. Mi hijo no es un maricón".

Omar Montes ha estallado en las redes sociales con esta conversación: "Esto tengo que aguantar cada día. Siempre me veréis por aquí de broma pero hoy ya no puedo más", explica a sus seguidores.