Triste noticia para Tita Cervera y Borja Thyssen. Manolo Segura, expareja de la baronesa Thyssen y padre biológico de su hijo Borja ha fallecido este jueves 25 de junio. El empresario de 77 años ha muerto en el hospital San Francisco de Asís de Madrid donde permanecía ingresado a causa de un cáncer con el que llevaba años luchando. Sus amigos y familiares le darán esta tarde el último adiós en el cementerio de Tres Cantos, antes de su entierro.

Tita Cervera y Manolo Segura iniciaron una relación sentimental en 1978, un amor del que dos años más tarde nació Borja, único hijo biológico de la pareja. Noticia que no dio a conocer hasta el año 2009 cuando publicó sus memorias 'Yo, Tita Cervera'. "Manuel Segura me dio a mi hijo. Le conocí en una cena. Nos reímos mucho, conversamos y bailamos también mucho. Empezamos a salir y hablamos de boda. Él era soltero, pero yo creía que seguía casada con Espartaco", contaba.

Sin embargo, tras ser padres, apareció en la vida de Carmen el barón Thyssen, Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza con el que se casó en el año 85. "Conocí a Heini en una fiesta en Cerdeña. Cuando entré se me quedó mirando, y nunca olvidaré su mirada. Creo que, en aquel instante, algo nos unió para siempre. Cuando Heini, antes de casarnos, quiso adoptar a Borja como hijo suyo, le dije que antes debería conocer a su padre. Pero me dijo que no, que él nos quería a Borja y a mí, y lo adoptó", explicaba.

Años más tarde, cuando Borja Thyssen cumplió siete años Tita Cervera le contó su verdadera historia a su hijo. "Cuando Borja cumplió siete años, reuní en su presencia a Heini y a Manuel Segura y le dije a mi hijo que tenía la suerte de tener dos papás", asevera en sus memorias.