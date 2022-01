La madre de Iñaki Urdangarin, Claire Liebaert Courtain, ha roto su silencio tras la separación de su hijo con la infanta Cristina.

"Hemos hablado todos, estamos muy bien, de verdad", ha dicho al ser abordada en la calle por la reciente noticia.

Preguntada sobre si seguirá su relación con Cristina de Borbón, Claire ha asegurado que "sí": "Todo igual".

Además también se ha pronunciado sobre la nueva pareja de su hijo, Ainhoa: "No la conozco, ya está. No quiero se desagradable pero es que no puedo decir nada más".