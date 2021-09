Lolita Flores se ha pronunciado después de la polémica que suscitaron sus palabras sobre el feminismo en laSexta Noche y su posterior salida de Twitter.

"No lo voy a aguantar. No he tenido pelos en la lengua en la vida, no los voy a tener ahora con 66 años", decía la actriz en Espejo Público.

"El que quiera que me siga, y el que no quiera que no me siga. Aquí le ponemos la pistola en la cabeza los que nos interesan", ha zanjado.