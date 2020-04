Miguel Ángel Muñoz ha dado a su 'tata' una sorpresa: presentarle a José Coronado, uno de sus ídolos. En medio de su directo habitual en Instagram, el actor ha conectado con su compañero para hacerle un regalo virtual muy especial. "Ay, ¡qué alegría me da!", reacciona la mujer a conocer al intérprete.

Coronado confiesa que tenía muchas ganas de conocerla desde que estuvo con su nieto en Rumanía rodando una película junto a Andy García y Sharon Stone. Un film que aún no tiene fecha de estreno.

Por ello, el actor de 62 años se ha estrenado en los directos de Instagram para conocer a @soylatatareal, de la que es gran admirador. "Ahora estoy viendo todo lo que están haciendo y cada vez que me conecto me hacen llorar de alegría de lo bonita que es usted", confiesa.

El que encarnara a Nemo Bandeira destaca la alegría y la energía que transmite la mujer de 95 años. "Muchas gracias por el regalo que nos hace a los que la vemos", asegura en la conexión donde además de compartir anécdotas con su nieto, se une al minuto habitual de silencio que hacen por los fallecidos por el coronavirus y por todos los que están luchando contra esta enfermedad. Un gesto que emociona al veterano actor.

Tras el directo y antes de irse a dormir, la 'tata' lanza un mensaje a su ídolo. "José Coronado, eres encantador y le voy a decir una cosa. No sé si me voy a enamorar de usted. Es que José Coronado no es cualquier cosa, ¿eh?", comenta.

