El actor Miguel Ángel Silvestre ha publicado en su cuenta de Instagram un vídeo de 'En el corredor de la muerte', trabajo en el que da vida al español Pablo Ibar, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Se trata de una escena en la que el que fuera El Duque en 'Sin tetas no hay paraíso' sufre un incidente por el que tuvo que interrumpir la grabación unos días.

"En esta toma me hice una rotura de fibras en el isquiotibial al resbalar en el suelo. Dicen que no hay que parar una toma pase lo que pase, a no ser que el director diga 'corten'... A veces salen cosas especiales... me gusta ser muy respetuoso con eso. Eso sí, luego tuve que parar unos días... pero la toma ahí quedó...", ha escrito en redes sociales acompañando del momento que le produjo la lesión en el que actuó con gran profesionalidad.

